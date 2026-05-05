IPL में 300+ की स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आक्रामक बल्लेबाजी में इजाफा हुआ है। लगातार मैचों में 200+ रन के स्कोर देखने को मिले हैं। इसी क्रम में बल्लेबाज एक से बढ़कर एक पारियां खेल रहे हैं। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के निकोलस पूरन ने 300+ की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया। इस बीच IPL में 300+ की स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक बार 50+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
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निकोलस पूरन (2)
पूरन ने 2 बार 300+ की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 19 गेंदों में 326.32 की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए थे। उनकी पारी की मदद से LSG ने जीत के लिए मिले 213 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। कैरेबियाई बल्लेबाज ने IPL 2026 में MI के विरुद्ध 21 गेंदों में 300.00 की स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाए। इसके बावजूद उनकी टीम को हार मिली।
#2
वैभव सूर्यवंशी (2)
RR के वैभव सूर्यवंशी ने अपने सीमित IPL करियर में कुछ अविश्वसनीय पारियां खेली हैं। उन्होंने IPL 2026 के तीसरे मैच में CSK के खिलाफ 17 गेंदों में 305.88 की स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए थे। उनकी टीम RR ने वो मैच 8 विकेट से जीता था। IPL 2026 के 16वें मैच में सूर्यवंशी ने RCB के विरुद्ध 300.00 की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए। उस मैच में RR को 6 विकेट से जीत मिली थी।
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जेक फ्रेजर-मैकगर्क (2)
ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने IPL 2024 और 2025 में DC का प्रतिनिधित्व किया था। IPL 2024 के 35वें मैच में SRH के विरुद्ध उन्होंने 361.11 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाए थे। इसके बावजूद DC को उस मैच में हार मिली थी। उन्होंने IPL 2024 में MI के खिलाफ 311.11 की स्ट्राइक रेट से 27 गेंदों में 84 रन बनाए थे। उस मैच को DC ने 10 रन से जीता था।