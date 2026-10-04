भारत के खिलाफ वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए होप ने अपने वनडे करियर का 21वां शतक लगाया।

उन्होंने कीमो पॉल (44) और आमीर जांगू (67) के साथ उपयोगी साझेदारियां की।

वह 143 गेंदों पर 162* रन बनाकर नाबाद लौटे और वेस्टइंडीज ने 48वें ओवर में जीत हासिल की।

यह उनके वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी साबित हुई।

उनके इस शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ पहली बार 300+ रन चेज किया।