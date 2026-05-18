IPL इतिहास में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हरा दिया। RR ने पहले खेलते हुए 193/8 का स्कोर बनाया। जवाब में DC ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। DC के लिए केएल राहुल (56) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनका RR के खिलाफ 9वां 50+ स्कोर रहा। आइए IPL में RR के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 केएल राहुल- 9 IPL में RR के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अब राहुल के नाम हो गया है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक कुल 19 मैच खेले हैं, जिसकी 19 पारियों में 51.88 की शानदार औसत और 135.27 की स्ट्राइक रेट से 882 रन बनाए हैं। इसमें कुल 9 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 95 रन का रहा है। वह RR के खिलाफ अब तक कुल 71 चौके और 34 छक्के भी जड़ चुके हैं।

#2 एबी डिविलियर्स - 8 इस सूची में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 22 मैच खेले थे, जिसकी 20 पारियों में 46.57 की शानदार औसत और 147.18 की स्ट्राइक रेट से 652 रन बनाए थे। इसमें कुल 8 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 79 रन का रहा है। वह RR के खिलाफ संन्यास लेने तक कुल 55 चौके और 24 छक्के भी जड़ चुके थे।

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