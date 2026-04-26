IPL इतिहास में लगातार 8 पारियों में 30+ रन वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हराया। इस मैच में हेनरिक क्लासेन 29 रन बनाकर आउट हुए। IPL 2026 में यह पहला ऐसा मौका रहा, जिसमें क्लासेन 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सके। उन्होंने इस सीजन की शुरुआती 7 पारियों में 30+ रन बनाए थे। इस बीच IPL में लगातार पारियों में सर्वाधिक बार 30+ रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 रॉबिन उथप्पा (10 बार, 2014) रॉबिन उथप्पा ने 2014 सीजन में लगातार 10 पारियों में 30 या उससे अधिक रन बनाए थे। वह 2014 में चैंपियन बनने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। उस सीजन में उन्होंने 16 मैचों में 44.00 की औसत से 660 रन बनाए थे। उथप्पा ने अपने IPL करियर में 205 मैचों में 27.51 की औसत से 4,952 रन बनाए, जिसमें 27 अर्धशतक शामिल थे। इस बीच 88 उनका सर्वोच्च स्कोर रहा था।

#2 साई सुदर्शन (9 बार, 2023-24)) साई सुदर्शन IPL में निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 9 बार 2023-2024 में लगातार 9 पारियों में 30 से अधिक रन बनाए थे। IPL 2023 में GT की ओर से उन्होंने 8 पारियों में 51.71 की औसत और 141.40 की स्ट्राइक रेट के साथ 362 रन बनाए थे। IPL 2024 में इस सलामी बल्लेबाज ने 12 पारियों में 47.90 की औसत के साथ 527 रन अपने नाम किए थे।

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#3 सूर्यकुमार यादव (9 बार, 2025) सूर्यकुमार यादव ने 2025 में लगातार 9 पारियों में 30+ रन बनाए थे। IPL 2025 में सूर्यकुमार ने टीम के लिए बेहद यादगार प्रदर्शन किया था। वह 16 मैचों में 65.18 की औसत और 167.91 की स्ट्राइक रेट के साथ 717 रन बनाने में सफल रहे थे। उस बीच उन्होंने 73 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 अर्धशतक भी जड़े थे। उनकी टीम मुंबई इंडियंस क्वालीफायर-2 से आगे नहीं बढ़ सकी थी।

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