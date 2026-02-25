टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर कौन?

टी-20 विश्व कप 2026 के 45वें मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान से मिले 165 रन के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने कप्तान हैरी ब्रूक के शतक (100) की बदौलत हासिल कर लिया। इसके साथ ही ब्रूक टी-20 विश्व कप में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान भी बन गए। आइए टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 एलेक्स हेल्स - 116* बनाम श्रीलंका, 2014 इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के नाम टी-20 विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड है। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ चटगांव में 64 गेंदों में 116* की पारी खेली थी। उसमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उस पारी से इंग्लैंड ने 190 रन के लक्ष्य को 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में इंग्लैंड के पहले शतकवीर बने थे।

#2 क्रिस गेल - 100* बनाम इंग्लैंड, 2016 इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2016 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 48 गेंदों में शतक जड़ा था। उस पारी में 5 चौके और 11 छक्के शामिल थे। वह टी-20 विश्व कप मैच में 11 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं। सलामी बल्लेबाज के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्टइंडीज ने 183 रनों का लक्ष्य मात्र 18.1 ओवर में हासिल कर लिया था।

#3 पथुम निसांका - 100* बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2026 पथुम निसांका ने टी-20 विश्व कप 2026 का पहला शतक लगाकर श्रीलंका क्रिकेट टीम को पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से शानदार जीत दिलाई। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निसांका ने कुसल मेंडिस (51) के साथ 97 रन और पवन रत्नायके (28*) के साथ 79 रन जोड़ते हुए 18वें ओवर में टीम को जीत दिला दी। निसांका ने 52 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 5 छक्के शामिल थे।

