IPL इतिहास में सर्वाधिक बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज

IPL इतिहास में सर्वाधिक बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 6 विकेट से हराया। इसमें LSG की ओर से निकोलस पूरन ने अर्धशतकीय पारी (63) खेली। उन्होंने 16 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह IPL इतिहास में उनका 5वां ऐसा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 20 से कम गेंदों में पूरा किया। आइए IPL में सर्वाधिक बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा - 6
IPL इतिहास में सर्वाधिक बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 87 मैचों की 84 पारियों में 29.70 की औसत और 170 की स्ट्राइक रेट से 2,256 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। इनमें से 6 अर्धशतक उन्होंने 20 से कम गेंदों में बनाए हैं।
#2
निकोलस पूरन - 5
LSG के पूरन अब इस सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने IPL में 5 बार यह कारनामा किया है। उन्होंने IPL करियर में अब तक 99 मैच खेले हैं, जिसकी 96 पारियों में वह 32.10 की औसत और 164.80 की स्ट्राइक रेट से 2,438 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 15 अर्धशतक शामिल हैं। इनमें से 5 अर्धशतक उन्होंने 20 से कम गेंदों में बनाए हैं। वह 163 चौके और 179 छक्के भी जड़ चुके हैं।
#3
वैभव सूर्यवंशी - 4
इस सूची में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 17 मैच खेले हैं, जिसकी 17 पारियों में वह 38.59 की औसत और 224.66 की स्ट्राइक रेट से 656 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इनमें से 4 अर्धशतक उन्होंने 20 से कम गेंदों में बनाए हैं। वह 53 चौके और 61 छक्के भी जड़ चुके हैं।
#4
मैक्गर्क, हेड और आर्य - 3
सूची में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के जैक फ्रेजर मैक्गर्क, SRH के ट्रेविस हेड और पंजाब किंग्स (PBKS) के प्रियांश आर्य संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर है। तीनों ने 3-3 बार यह कारनामा किया है। मैक्गर्क ने 15 IPL मैचों में 4 अर्धशतकों से 385 रन, हेड ने 48 मैचों में एक शतक और 10 अर्धशतक की मदद से 1,469 रन और आर्य ने 26 मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतकों की मदद से 760 रन बनाए हैं।