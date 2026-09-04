कैरेबियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

मैच में पैट्रियट्स ने पहले खेलते हुए 89 रन के स्कोर पर जब अपना दूसरा विकेट खोया, तब शनाका क्रीज पर आए। अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

आखिरी ओवरों के दौरान उन्होंने अपनी आक्रामकता में इजाफा किया और शतक पूरा किया।

वह 43 गेंदों में 121 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। उनकी टीम ने 235/4 का स्कोर बनाया और आखिर में मैच जीता।