IPL के सर्वाधिक संस्करणों में 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में RCB के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली (58) शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने IPL 2026 में अपने 500 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने 9वीं बार यह कमाल किया है। आइए IPL के सर्वाधिक संस्करणों में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 विराट कोहली - 9 संस्करण IPL के सर्वाधिक संस्करणों में 500+ रन बनाने का रिकॉर्ड कोहली के ही नाम दर्ज है। IPL इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले कोहली ने यह उपलब्धि 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025 और 2026 में हासिल की है। ​​ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन IPL 2016 में 973 रन था, जो एक ही सीजन में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। RCB के इस दिग्गज ने 2024 में अपनी एकमात्र ऑरेंज कैप भी जीती थी।

#2 केएल राहुल - 8 संस्करण दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 17 मई को IPL के 8 संस्करणों में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। राहुल का शानदार संस्करण 2018 था, जब उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए 659 रन बनाए थे। उन्होंने 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 और 2025 में भी 500 से अधिक रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ संस्करण 2020 था, जब उन्होंने 670 रन बनाए और PBKS के लिए खेलते हुए ऑरेंज कैप जीती।

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