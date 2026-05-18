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IPL में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर पहुंचा यह दिग्गज
विराट कोहली IPL में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं

IPL में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर पहुंचा यह दिग्गज

लेखन भारत शर्मा
May 18, 2026
04:46 pm
क्या है खबर?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली (58) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 61वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इससे RCB को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। इस पारी में कोहली ने 4 चौके और 3 छक्के जड़े। उनके अब IPL में PBKS के खिलाफ कुल 124 चौके हो गए हैं। आइए IPL में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

डेविड वार्नर और विराट कोहली - 124 बनाम PBKS

IPL में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक चौके जड़ने का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से कोहली और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर के नाम हैं। दोनों ने PBKS के खिलाफ 124-124 चौके जड़े हैं। वार्नर ने 786 गेंदें और कोहली ने 911 गेंदें खेलकर यह कारनामा किया है। कोहली ने PBKS के खिलाफ 37 मैचों में 36.88 की औसत से 1,217 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। वार्नर ने 26 मैचों में 1,134 रन बनाए थे।

#2

शिखर धवन - 118 बनाम CSK

इस सूची में दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं। उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ कुल 118 चौके जड़े थे। इसके लिए उन्होंने कुल 802 गेंदों का सामना किया था। उन्होंने अपने IPL करियर में CSK के खिलाफ कुल 29 मैच खेले थे, जिसमें 44.04 की औसत और 131.80 की स्ट्राइक रेट से 1,057 रन बनाए थे। इसमें एक शतक और 8 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 101 रन का रहा।

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#3

डेविड वार्नर - 113 बनाम KKR

इस सूची में तीसरे नंबर पर भी वार्नर ही हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ कुल 113 चौके जड़े थे। इसके लिए उन्होंने कुल 753 गेंदों का सामना किया था। उन्होंने अपने IPL करियर में KKR के खिलाफ कुल 28 मैच खेले थे, जिसमें 43.72 की औसत और 145.15 की स्ट्राइक रेट से 1,093 रन बनाए थे। इसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113 रन का रहा।

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#4

रोहित शर्मा - 108 बनाम KKR

इस सूची में चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस (MI) के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने KKR के खिलाफ कुल 108 चौके जड़े हैं। इसके लिए उन्होंने कुल 885 गेंदों का सामना किया है। उन्होंने अपने IPL करियर में KKR के खिलाफ कुल 36 मैच खेले थे, जिसमें 40.03 की औसत और 131.19 की स्ट्राइक रेट से 1,161 रन बनाए थे। इसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 रन का रहा।

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