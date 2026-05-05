IPL इतिहास में LSG के लिए 50+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 44 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 25 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। इससे टीम 228/5 का स्कोर बनाने में सफल रही। अपनी पारी का दूसरा छक्का लगाते ही उन्होंने IPL में LSG के लिए 50 छक्के भी पूरे किए। आइए इस सूची में शामिल अन्य बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 निकोलस पूरन - 114 छक्के IPL में LSG के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम दर्ज है। सोमवार को MI के खिलाफ 21 गेंदों में खेली गई 63 रनों की पारी में उन्होंने 8 छक्के जड़े। वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने LSG के लिए 52 मैचों में 114 छक्के लगाए हैं। कुल मिलाकर पूरन ने पूरे IPL करियर में 99 मैचों में 179 छक्के जड़े हैं। इसी तरह उन्होंने टी-20 क्रिकेट में कुल 724 छक्के अपने नाम किए हैं।

#2 मार्कस स्टोइनिस - 56 छक्के इस सूची में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस दूसरे पायदान पर हैं। वह साल 2022 में LSG में शामिल हुए थे, वह इस टीम का पहला ही संस्करण था। उन्होंने साल 2024 में LSG को छोड़ने से पहले 56 छक्के जड़े थे। LSG के लिए उन्होंने 40 मैचों में 148.51 के स्ट्राइक रेट से 952 रन बनाए हैं। उनका एकमात्र IPL शतक LSG के लिए खेलते हुए ही आया था। स्टोइनिस के नाम 5 अर्धशतक भी हैं।

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#3 केएल राहुल - 53 छक्के साल 2022 में LSG के कप्तान नियुक्त किए गए केएल राहुल सूची में तीसरे स्थान पर हैं। वह LSG के लिए 50 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। LSG के लिए 38 मैचों में राहुल ने 53 छक्के और 118 चौके लगाए हैं। राहुल अभी भी LSG के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 130.67 के स्ट्राइक रेट से 1,079 रन अपने नाम किए हैं। हालांकि, अब वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा हैं।

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