IPL पारी में सर्वाधिक बार 5 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर कौन? 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 1 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस मैच में GT के बल्लेबाज जोस बटलर 27 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इसमें उन्हाेंने 3 चौके और 5 छक्के जड़े। यह 14वां मौका था जब बटलर ने पारी में 5+ छक्के जड़े हैं। आइए Iसर्वाधिक बार 5+ छक्के लगाने वालाें पर नजर डालते हैं।

#1 क्रिस गेल - 29 बार IPL इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक बार 5 या उससे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 29 बार यह कारनामा किया है। उन्होंने ने अपने पूरे IPL करियर में कुल 142 मुकाबले खेले थे, जिसकी 141 पारियों में 39.72 की औसत और 148.97 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे। इसमें 6 शतक और 31 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने कुल 405 चौके और 357 छक्के जड़े थे।

#2 एबी डिविलियर्स - 19 बार इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने 19 बार यह कारनामा किया है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपने पूरे IPL करियर में कुल 184 मुकाबले खेले थे, जिसकी 170 पारियों में 39.71 की औसत और 151.69 की स्ट्राइक रेट से 5,162 रन बनाए थे। इसमें 3 शतक और 40 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने कुल 413 चौके और 251 छक्के भी जड़े थे।

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#3 आंद्रे रसेल - 14 बार इस सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने 19 बार यह कारनामा किया है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपने पूरे IPL करियर में कुल 139 मुकाबले खेले थे, जिसकी 115 पारियों में 28.20 की औसत और 174.18 की स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए थे। इसमें 40 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने कुल 186 चौके और 223 छक्के भी जड़े थे। उन्होंने 121 पारी में 123 विकेट भी चटकाए थे।

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