IPL में 2 या उससे अधिक संस्करणों में 35+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कई मैचों में 200 रन के स्कोर बन रहे हैं और इसी क्रम में मुकाबले में कई छक्के लग रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा भी इस सीजन में जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं और अब तक 35 से अधिक छक्के लगा चुके हैं। इस बीच IPL 2 या उससे अधिक संस्करणों में 35+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 क्रिस गेल (2011, 2012, 2013, 2015) क्रिस गेल ने 4 संस्करणों में 35+ छक्के लगाए थे। उन्होंने 2011 में 56 छक्कों की मदद से 608 रन बनाए थे। उन्होंने 2012 में 46 छक्कों की बदौलत 733 रन, 2013 में 57 छक्कों की बदौलत 708 रन और 2015 में 39 छक्कों की मदद से 491 रन बनाए थे। अपने IPL करियर में गेल ने सर्वाधिक 357 छक्के लगाए थे। इस खिलाड़ी ने 39.72 की औसत और 148.96 की स्ट्राइक रेट से 4,965 रन बनाए थे।

#2 अभिषेक शर्मा (2024, 2026) अभिषेक 2026 के संस्करण में 35+ छक्कों के साथ 450+ रन बना चुके हैं। वह इस सीजन में अच्छा खेल रहे हैं और उनकी टीम भी उम्दा प्रदर्शन कर रही है। अभिषेक ने 2024 में 16 पारियों में 32.26 की औसत और 204.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 484 रन बनाए थे। SRH की ओर से खेलते हुए उन्होंने उस संस्करण में 42 छक्के और 36 चौके लगाए थे।

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#3 विराट कोहली (2016, 2024) IPL के इतिहास में 9,000 से अधिक रन अपने नाम कर चुके विराट कोहली भी 2 संस्करण में ऐसा कर चुके हैं। कोहली ने 2016 में 38 छक्कों की मदद से 16 पारियों में 973 रन बनाए थे। उस संस्करण में कोहली ने 4 शतक भी लगाए थे। इसी तरह 2024 में कोहली ने 15 पारियों में 38 छक्कों की मदद से 741 रन बनाए थे। वह अपने IPL करियर में 300+ छक्के लगा चुके हैं।

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