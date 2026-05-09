LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL इतिहास में KKR के लिए एक पारी में 10+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
IPL इतिहास में KKR के लिए एक पारी में 10+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
फिन एलन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेली शतकीय पारी में 10 छक्के जड़े हैं

IPL इतिहास में KKR के लिए एक पारी में 10+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा
May 09, 2026
05:14 pm
क्या है खबर?

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सलामी बल्लेबाज फिन एलन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। उन्होंने 51वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 47 गेंदों में शतकीय पारी (100*) खेली। इस पारी में एलन ने 5 चौके और 10 छक्के जड़े। इससे KKR ने 143 रन का लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए KKR के लिए एक पारी में 10+ छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1

ब्रेंडन मैकुलम - 13 छक्के बनाम RCB, 2008

IPL इतिहास में KKR के लिए एक पारी सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के नाम दर्ज है। उन्होंने IPL 2008 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 73 गेंदों पर नाबाद 158 रन बनाए थे। इस पारी में उन्होंने 13 छक्के और 10 चौके जड़े थे। मैच में KKR ने 140 रनों से जीत दर्ज की थी। मैकुलम के नाम IPL पारी में संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है।

#2

आंद्रे रसेल - 11 छक्के बनाम CSK, 2018

सूची में वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने IPL 2018 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 36 गेंदों में नाबाद 88 रन की पारी खेली थी। इस पारी में 11 छक्के और एक चौका शामिल था। रसेल के 88* रन IPL में नंबर 7 या उससे नीचे के बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत KKR ने 202/6 का स्कोर बनाया। हालांकि, CSK ने लक्ष्य हासिल कर लिया।

Advertisement

#3

फिन एलन - 10 छक्के बनाम DC, 2026

इस सूची में अब एलन का भी नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने अपनी पारी 10 छक्के और 5 चौके लगाए और मुकेश कुमार की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। धीमी शुरुआत के बावजूद उन्होंने पावरप्ले के बाद रफ्तार पकड़ी और KKR के लिए शानदार अंदाज में मैच का अंत किया। उनकी शतकीय पारी ने KKR को 8 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और टीम ने 34 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली।

Advertisement