अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: सबसे कम पारियों में 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में 44 रन की बेहतरीन पारी खेली और इस बीच बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए। वह इंग्लैंड की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस बीच सबसे कम पारियों में 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (490 पारी)
भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने अपनी 490 पारियों में 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे।
उन्होंने 2021 में ओवल टेस्ट के दौरान ये मुकाम हासिल किया था।
कोहली फिलहाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
उन्होंने 629 पारियों में 52.71 की औसत के साथ 28,359 रन अपने नाम किए हैं।
इस बीच उन्होंने 254* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 85 शतक और 148 अर्धशतक लगाए हैं।
#2
जो रूट (521 पारी)
रूट ने अपनी 521 पारी में 23,000 रन का आंकड़ा छूआ। वह इस आंकड़े को छूने वाले विश्व के 8वें बल्लेबाज बने।
अब तक रूट अपने टेस्ट करियर में 50.45 की औसत के साथ 14,278 रन बना चुके हैं, जिसमें 41 शतक शामिल हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इस दिग्गज बल्लेबाज ने अब तक 35.72 की औसत से 8,93 रन बनाए हैं।
अपने वनडे करियर में वह 7,850 से अधिक रन बना चुके हैं।
#3
सचिन तेंदुलकर (522 पारी)
पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए 522 पारियों का सहारा लिया था।
वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
उन्होंने 2 दशक से लम्बे अंतरराष्ट्रीय करियर में 664 मैच खेले थे, जिसकी 782 पारियों में उन्होंने 34,357 रन बनाए थे। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज अब तक 30,000 रन नहीं बना सका है।
तेंदुलकर अब भी टेस्ट और वनडे प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
#4
रिकी पोंटिंग (544 पारी)
ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 544 पारियों में ये आंकड़ा छूआ था।
लगभग 15 साल लम्बे अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 560 मैचों में 45.95 के जबरदस्त औसत से 27,483 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 71 शतक भी लगाए थे।
पोंटिंग ने 168 टेस्ट में 51.85 की औसत और 41 शतकों के साथ 13,378 रन बनाए थे।
उन्होंने 375 वनडे में 42.03 की औसत से 13,704 रन बनाए थे।