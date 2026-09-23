रूट ने पूरे किए 23000 अंतरराष्ट्रीय रन (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: सबसे कम पारियों में 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 06:18 pm Sep 23, 202606:18 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में 44 रन की बेहतरीन पारी खेली और इस बीच बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए। वह इंग्लैंड की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस बीच सबसे कम पारियों में 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।