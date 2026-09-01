पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने बाबर आजम पर तीखा हमला बोला है

बासित अली का बाबर आजम पर हमला, कहा- आप सिर्फ सोशल मीडिया पर महान

लेखन भारत शर्मा 11:57 am Sep 01, 202611:57 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करारी हार के बाद कप्तान बाबर आजम पूर्व दिग्गजों के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज बासित अली ने कहा कि बाबर सिर्फ अपने प्रशंसक और सोशल मीडिया पर ही महान खिलाड़ी हैं, हकीकत में नहीं। चोट के कारण लीड्स टेस्ट से बाहर रहने वाले बाबर ने लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी की और दोनों पारियों में मात्र 8 और 6 रन ही बना सके।