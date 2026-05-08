बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान: नजमुल हुसैन शांतो ने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया, बनाया ये रिकॉर्ड

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट की अपनी पहली पारी में शतक (101) लगाया। यह उनके टेस्ट करियर का कुल नौवां शतक साबित हुआ, जो उन्होंने मैच के पहले दिन पूरा किया। वह बांग्लादेश की कप्तानी करते हुए सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इस बीच उन्होंने मोमिनुल हक के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 170 रन जोड़े। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही शांतो की पारी बांग्लादेश ने जब 31 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब शांतो क्रीज पर आए। उन्होंने ढाका के मैदान पर पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उन्होंने दूसरे सत्र के दौरान 129 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 130 गेंदों में 101 रन की पारी खेलकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए। मोहम्मद अब्बास ने उनकी पारी का अंत किया।

शतक सर्वाधिक शतक वाले बांग्लादेशी कप्तान बने शांतो बांग्लादेश के कप्तान के तौर पर यह उनका कुल 5वां टेस्ट शतक है। वह बांग्लादेश के कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इस मामले में उन्होंने मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि रहीम ने बांग्लादेश की कप्तानी करते हुए 4 शतकों की बदौलत और 41.44 की औसत से 2,321 रन बनाए थे। वहीं मोमिनुल हक ने कप्तानी करते हुए 3 शतक जड़े थे।

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पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ शांतो का प्रदर्शन शांतो ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 टेस्ट मैच खेले हैं, इसकी 10 पारियों में उन्होंने 29.10 की औसत के साथ 291 रन बनाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट में शतक लगाया। यह उनका पाकिस्तान के सामने पहला ही 50+ रन का स्कोर है। इससे पहले शांतो आयरलैंड, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ एक-एक शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 3 और अफगानिस्तान के विरुद्ध 2 शतक जड़े हैं।

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