बांग्लादेश ने पहले टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, सीरीज में बनाई बढ़त

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला टिम रॉबिन्सन (0) के जल्दी आउट होने के बाद क्लार्क और क्लीवर ने अर्धशतक लगाए। इसके बाद कप्तान निक केली ने 27 गेंदों में 39 रन की पारी खेलते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन (17) और तंजीद हसन (20) बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसके बाद तौहीद हृदय (51*) ने शमीम हुसैन (31*) के साथ संघर्ष करते हुए जीत दिलाई।

अर्धशतक क्लार्क और क्लीवर ने लगाए अर्धशतक सलामी बल्लेबाज क्लार्क ने अपने टी-20 करियर का पहला अर्धशतक लगाया। उन्होंने 37 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज क्लीवर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 28 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। क्लार्क और क्लीवर ने दूसरे विकेट के लिए 50 गेंदों में 88 रन की साझेदारी की।

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सोढ़ी सोढ़ी ने विकेटों के मामले में टिम साउथी की बराबरी की ईश सोढ़ी ने अपने 4 ओवर में 40 रन देते हुए 2 विकेट लिए। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटों के मामले में आदिल राशिद (163) को पीछे छोड़ा है। इस अनुभवी लेग स्पिनर ने टिम साउथी (164) की बराबरी की। सोढ़ी के नाम अब 141 मैचों में 23.02 की औसत और 8.16 की इकॉनमी रेट के साथ 164 विकेट हैं। इस प्रारूप में सोढ़ी और साउथी से ज्यादा विकेट सिर्फ राशिद खान (193) ने लिए हैं।

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