बांग्लादेश और नेपाल के बीच पहली बार खेली जाएगी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज, जानिए पूरी जानकारी

बांग्लादेश और नेपाल के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी।

सीरीज के आखिरी 2 मुकाबले 28 और 30 मार्च को खेले जाएंगे।

बांग्लादेश 2028 में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। वहीं, नेपाल ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए टूर्नामेंट में जगह बनाने की कोशिश करेगा।

ऐसे में यह सीरीज दोनों टीमों के लिए भविष्य की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी।