शोरिफुल इस्लाम ने घातक गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: शोरिफुल इस्लाम ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 5 विकेट हॉल

लेखन आदर्श कुमार 08:26 pm Jun 14, 202608:26 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में शोरिफुल इस्लाम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। वनडे क्रिकेट में यह पहला मौका था जब इस तेज गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। हालांकि, इस शानदार गेंदबाजी के बावजूद उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई। बेहद रोमांचक मैच को ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट से अपने नाम कर लिया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।