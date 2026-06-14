बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया: शोरिफुल इस्लाम ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 5 विकेट हॉल
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में शोरिफुल इस्लाम ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। वनडे क्रिकेट में यह पहला मौका था जब इस तेज गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। हालांकि, इस शानदार गेंदबाजी के बावजूद उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाई। बेहद रोमांचक मैच को ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट से अपने नाम कर लिया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही शोरिफुल की गेंदबाजी
शोरिफुल ने 10 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ 48 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। इस खिलाड़ी ने जोश इंग्लिश (21), मैट रैनशॉ (0), मार्नस लाबुशेन (29), ओलिवर पीक (27), जेवियर बार्टलेट (0) और बेन ड्वार्शुइस (4) को अपना शिकार बनाया। इस सीरीज में ये खिलाड़ी अपना पहला ही मुकाबला खेल रहा था। इस मैच से पहले उन्हें मौका नहीं मिला था।
आंकड़े
बांग्लादेश में कमाल के हैं इस खिलाड़ी के आंकड़े
शोरिफुल ने बांग्लादेश में अपना पहला मुकाबला 2021 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 19.77 की औसत से 27 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मुकाबले में आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये खिलाड़ी अपना पहला ही वनडे मुकाबला खेल रहा था और 6 विकेट चटकाए।
करियर
ऐसा रहा है शोरिफुल का वनडे करियर
शोरिफुल ने अपना पहला वनडे साल 2021 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 26.56 की औसत से 69 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/48 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट (14) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।
हार
हारे हुए मुकाबलों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
वनडे क्रिकेट में हारने वाली बांग्लादेशी टीम के किसी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। इस मामले में उन्होंने तस्कीन अहमद का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ 28 रन देकर 5 विकेट लिए थे। सूची में आफताब अहमद (5/31 बनाम न्यूजीलैंड, 2004) और मुस्तफिजुर रहमान (5/59 बनाम भारत, 2019) भी शामिल हैं। बांग्लादेश पहली बार वनडे में इस टीम के खिलाफ सीरीज जीतने में सफल हो पाई है।
जीत
ऐसे मिली ऑस्ट्रेलिया को जीत
बांग्लादेश ने 274/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और उनका सिर्फ एक विकेट बचा था। एडम जैम्पा ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। कंगारू टीम के लिए कूपर कॉनॉली (149) ने शानदार शतकीय पारी खेली। बांग्लादेश के लिए लिटन दास (58*), तौहीद हृदोय (83) और मोसाद्देक हुसैन (56*) ने अच्छी पारियां खेलीं।