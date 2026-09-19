9 अक्टूबर से खेला जाएगा इकलौता टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम घोषित की, तौहीद हृदोय की वापसी

लेखन अंकित पसबोला 05:31 pm Sep 19, 202605:31 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 9 अक्टूबर से UAE में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ इकलौता टेस्ट मैच खेलना है। इस मुकाबले के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को आराम दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज अमित हसन को भी टीम से बाहर किया गया है, जबकि जाकर अली और तौहीद हृदोय की टीम में वापसी हुई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।