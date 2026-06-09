बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा

इस तरह से जीती बांग्लादेशी टीम

सलामी बल्लेबाज सैफ हसन (5) के बाद तंजीद हसन (54) और नजमुल हुसैन शान्तो (67) ने पारी को संभाला। नंबर-6 पर आए मोसाद्देक ने 70 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम बाद कैमरून ग्रीन (52*) एलेक्स कैरी (47) की पारियों से 42.2 ओवर में 191/9 के साथ संघर्ष कर रही थी, तभी बारिश आ गई। उसके बाद दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका और बांग्लादेश को जीत मिल गई।