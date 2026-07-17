बांग्लादेश को दूसरे मुकाबले में शानदार जीत मिली (फाइल तस्वीर)

बांग्लादेश ने दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 07:34 pm Jul 17, 202607:34 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 34 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की टी-20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 32 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 186/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 19.4 ओवर में 152 रन का स्कोर ही बना पाई। आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।