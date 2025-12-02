बांग्लादेश ने तीसरे टी-20 में आयरलैंड को हराते हुए 2-1 से जीती सीरीज, ये बने रिकॉर्ड्स

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में आयरलैंड क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। चटगांव में खेले गए मैच में आयरिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 117 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। बांग्लादेश से तंजीद हसन तमीम (55*) ने उम्दा पारी खेली। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला आयरलैंड से पारी की शुरुआत करने आए पॉल स्टर्लिंग ने 38 रन बनाए। उनके विकेट के पतन के बाद आयरलैंड ने लगातार अपने विकेट खोए। मध्यक्रम में जॉर्ज डॉकरेल ने 19 रन का योगदान दिया। बांग्लादेश से रिशाद हुसैन और मुस्ताफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में सैफ हसन (19) और लिटन दास (7) जल्दी आउट हुए। इसके बाद तंजीद हसन ने की पारी की बदौलत बांग्लादेश ने लक्ष्य हासिल किया।

मुस्ताफिजुर रहमान मुस्तफिजुर रहमान ने विकेटों के मामले में ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ा बांग्लादेश के प्रमुख तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 11 रन देते हुए 3 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने विकेटों के मामले में न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी (157) को पीछे छोड़ा। अब रहमान टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। उनके नाम अब 126 मैचों में 20.96 की औसत के साथ 158 विकेट हो गए हैं। उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ राशिद खान (182) और साउथी (164) के नाम पर हैं।

घरेलू मैच बांग्लादेश में सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बने मुस्तफिजुर रहमान रहमान ने बांग्लादेश में अब तक 55 मैच खेले हैं, जिसमें 18.82 की औसत के साथ 69 विकेट लिए हैं। वह अब बांग्लादेश में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में शाकिब अल हसन (69) की बराबरी की। रहमान अब घरेलू टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इस मामले में सिर्फ साउथी (91) और सोढ़ी (77) उनसे आगे हैं।

