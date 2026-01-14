बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन इंडिया ओपन से हटे, दिल्ली के प्रदूषण को बताया कारण

तीसरे नंबर के पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन ने इंडिया ओपन टूर्नामेंट से नाम वापस लिया है। दरअसल, डेनमार्क के इस स्टार शटलर ने दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण होने के चलते इस प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। ऐसे में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है। दिलचस्प रूप से यह लगातार तीसरा साल है जब एंटोनसेन ने देश की राजधानी में होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है।

पोस्ट सोशल मीडिया पर किया पोस्ट 28 साल के एंटोनसेन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैंने लगातार तीसरे साल इंडिया ओपन से नाम क्यों वापस ले लिया है। इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए सही जगह है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि जब अगस्त में इसी जगह पर BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप होगी, तो दिल्ली में हालात बेहतर होंगे।

जुर्माना BWF ने लगाया भारी जुर्माना एंटोनसेन ने विश्व चैंपियनशिप में एक रजत और तीन कांस्य पदक जीते हैं। एंटोनसेन ड्रॉ होने से पहले ही इंडिया ओपन से हट गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके हटने की वजह से बैडमिंटन की वैश्विक संस्था BWF ने उन पर 5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.50 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। एंटोनसेन ने आखिरी बार 2023 में इंडिया ओपन में खेला था, जहां वह दूसरे राउंड में हारकर बाहर हो गए थे।

चिंता डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट ने खराब मेजबानी को लेकर खड़े किए थे सवाल हाल ही में डेनमार्क की महिला शटलर मिया ब्लिचफेल्ट इंडिया ओपन गंदगी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की मेजबानी में पिछले साल के अनुभव से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने फर्श पर गंदगी और वार्म-अप एरिया में पक्षियों की बीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दिलाया। इसके साथ-साथ उन्होंने BWF से इस साल के आखिर में भारत में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की समीक्षा करने का आग्रह किया था।

