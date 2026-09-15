बाबर आजम 7 साल बाद घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेंगे 

बाबर ने दिसंबर 2022 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में उनका पिछला शतक आया था, जहां उन्होंने 161 रन की पारी खेली थी।

साल 2023 की शुरुआत से टेस्ट में उनका औसत 30.43 का हो गया है।

इस दौरान उन्होंने 39 पारियों में सिर्फ 8 अर्धशतक लगाए हैं। पिछले शतक के बाद उनका सर्वोच्च स्कोर 88 रन है, जो उन्होंने पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बनाया था।