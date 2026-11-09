बाबर आजम ने अर्धशतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

बाबर आजम ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पूरे किए 7,000 रन, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:53 pm Nov 09, 202602:53 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन शानदार अर्धशतकीय पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। बाबर ने अपनी पारी के 49वें रन के साथ इस मुकाम को छुआ। हालांकि, वह अपनी पारी ज्यादा बड़ी नहीं कर पाए और 50 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।