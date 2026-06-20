अजमतुल्लाह ओमरजई ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

अजमतुल्लाह ओमरजई ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:00 pm Jun 20, 202604:00 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (50) खेली। यह उनके वनडे करियर का 9वां और भारत के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 55 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही और सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ पाई। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।