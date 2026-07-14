इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल का कमाल, वनडे क्रिकेट में पहली बार चटकाए 4 विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहले वनडे मुकाबले में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 4 विकेट अपने नाम किए। यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा, जो उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। अक्षर की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 रन पर ऑलआउट हो गई। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही अक्षर की गेंदबाजी
अक्षर ने 9.5 ओवर गेंदबाजी की और 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 6.30 की रही।
उन्होंने लियाम डॉसन (68), जोफ्रा आर्चर (12), आदिल राशिद (1) और जोश टंग (0) को अपना शिकार बनाया।
उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ को 2-2 सफलता मिली। वहीं, शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक विकेट लिए।
अक्षर अक्टूबर 2025 के बाद अपना पहला वनडे मुकाबला खेल रहे थे।
उपलब्धि
अक्षर ने हासिल की ये उपलब्धि
अक्षर ने इंग्लैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में भारत के लिए 8वां सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया।
इस सूची में उनसे आगे अजीत अगरकर (4/60), युजवेंद्र चहल (4/47), रविंद्र जडेजा (4/28), हार्दिक पांड्या (4/24), मोहम्मद शमी (5/69), कुलदीप यादव (6/25) और बुमराह (6/19) का नाम दर्ज है।
अक्षर के अलावा इंग्लैंड की धरती पर वनडे में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सिर्फ कुलदीप और जडेजा ही हैं।
इंग्लैंड
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे हैं अक्षर के आंकड़े
अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला साल 2015 में खेला था। उन्होंने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 28.12 की औसत से 8 विकेट लिए हैं।
उनकी इकॉनमी रेट 4.82 की रही है।
अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।
उन्होंने 16 मैच की 15 पारियों में 25.81 की औसत से 22 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/34 का रहा है।
करियर
ऐसा रहा है अक्षर का वनडे करियर
अक्षर ने पहला वनडे मुकाबला साल 2014 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 72 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 31.93 की औसत से 79 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 4.52 की रही है।
उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/62 का रहा है।
बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 49 पारियों में 23.18 की औसत से 858 रन बनाए हैं।