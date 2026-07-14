अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर पटेल का कमाल, वनडे क्रिकेट में पहली बार चटकाए 4 विकेट

लेखन आदर्श कुमार 07:47 pm Jul 14, 202607:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो गया है। पहले वनडे मुकाबले में ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 4 विकेट अपने नाम किए। यह वनडे क्रिकेट में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा, जो उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। अक्षर की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 रन पर ऑलआउट हो गई। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।