अक्षर पटेल ने 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल लिए हैं (फाइल तस्वीर)

अक्षर पटेल 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले 5वें भारतीय बने

लेखन आदर्श कुमार 10:05 pm Jul 09, 202610:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जा रहा है। मैच में अक्षर पटेल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 मैच पूरे कर लिए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सिर्फ 5वें खिलाड़ी बने हैं। पिछले कुछ वर्षों में अक्षर ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम भूमिका निभाई है। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।