दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम घोषित, जगह बचाने में सफल रहे मार्नस लाबुशेन

लाबुशेन के बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्कोर क्रमश: 1, 31 और 4 के रहे थे।

साल 2023 में ICC के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज रहे लाबुशेन ने एशेज 2023 के बाद से कोई टेस्ट शतक नहीं लगाया है।

पिछली गर्मियों की एशेज सीरीज में भी उनकी औसत महज 25 की थी।

ऐसे में 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले पोटचेफस्ट्रूम में होने वाला अभ्यास मैच उनके लिए फॉर्म में लौटने का आखिरी मौका होगा।