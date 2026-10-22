दवा संबंधी नियम तोड़ने पर ऑस्ट्रेलिया की स्टार तेज गेंदबाज पर लगा 2 मैचों का प्रतिबंध

बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के विश्राम अवधि के दौरान यह घटना हुई। CA ने गुरुवार एक बयान जारी कर निलंबन की जानकारी दी।

बयान में कहा गया, "यह उल्लंघन डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण हुआ। यह एक बार हुई घटना थी जो प्रतियोगिता से बाहर रहने के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य प्रदर्शन में सुधार करना नहीं था।"