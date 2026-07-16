ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स ने घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास

घरेलू क्रिकेट से रिटायर होने के बावजूद, हेनरिक्स 'क्रिकेट NSW फाउंडेशन' के डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहेंगे।

वह विदेशी लीग में खेलने के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, वह अगले महीने होने वाले 2028 टी-20 विश्व कप के यूरोपियन क्वालिफायर में अपने जन्मस्थान, पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बता दें कि हेनरिक्स का जन्म 01 फरवरी, 1987 को पुर्तगाल के फंचाल (मदीरा) शहर में हुआ था। वह बचपन में ही अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए थे।