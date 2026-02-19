ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में भारत को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जॉर्जिया और बेथ मूनी (46) ने पहले विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की। अच्छी शुरुआत के बाद सलामी बल्लेबाजों के अलावा अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रीज पर नहीं टिक सकी और मेजबान टीम ने सम्मानजनक स्कोर बनाया। जवाब में भारत से शफाली वर्मा (29) और स्मृति मंधाना (31) ने सधी हुई शुरुआत की। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (36) और विकेटकीपर ऋचा घोष (19) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सकी।

जॉर्जिया वोल जॉर्जिया वोल शतक से चूकी ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आई जॉर्जिया वोल अपने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक से चूक गई। 22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। वह 57 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 88 रन बनाकर आउट हुई। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वोच्च स्कोर बन गया। उन्होंने अब तक 8 पारियों में 39.50 की औसत से 316 रन बनाए हैं।

