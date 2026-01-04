एशेज सीरीज, सिडनी टेस्ट: जो रूट और हैरी ब्रूक ने लगाए अर्धशतक, ऐसा रहा पहला दिन

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज के पांचवें सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए हैं। फिलहाल क्रीज पर जो रूट और हैरी ब्रूक बने हुए हैं। पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के कारण सिर्फ 45 ओवर का खेल ही संभव हो पाया। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।

शीर्षक्रम इंग्लैंड ने जल्दी गंवाए 3 विकेट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को बेन डकेट (27) के रूप में पहला झटका लगा। उन्हें मिचेल स्टार्क ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कराया। डकेट के सलामी जोड़ीदार जैक क्रॉली भी सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए जैकब बेथेल भी सिर्फ 10 रन बनाकर जल्दी आउट हुए। इंग्लैंड ने सिर्फ 57 रन के स्कोर तक अपने शुरुआती 3 विकेट खोए।

साझेदारी ब्रूक और रूट ने की बड़ी शतकीय साझेदारी संकट की घड़ी में ब्रूक और रूट की जोड़ी ने अहम साझेदारी की। ब्रूक फिलहाल 92 गेंदों में 78 रन की पारी खेलकर अपने शतक की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया है। दूसरे छोर से रूट 103 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 72 रन बनाकर नाबाद हैं। ये जोड़ी चौथे विकेट के लिए अब तक 154 रन जोड़ चुकी है।

आंकड़े रूट ने बनाया अपना 107वां 50+ स्कोर रूट ने अपने टेस्ट करियर में 50 से अधिक रनों का 107वां स्कोर बनाया। वह टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (119) हैं। दिलचस्प रूप से रूट और तेंदुलकर के अलावा सिर्फ रिकी पोंटिंग और जैक्स कैलिस ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट में 100 से अधिक 50+ रन के स्कोर किए हैं।

