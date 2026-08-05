ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश: टेस्ट सीरीज की टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

लिटन दास की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। उन्हें जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान बाएं पैर की पिंडली में चोट आ गई थी।

अब वह ठीक हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम: नजमुल हुसैन शांतो (कप्तान), सौम्य सरकार, शादमान इस्लाम, तंजीद हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, अमित हसन, जेकर अली, मेहदी हसन मिराज (उपकप्तान), तैजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, हसन महमूद, खालिद अहमद, इबादत हुसैन, मुसफिक हसन और लिटन दास।