टिम पेन और जस्टिन लेंगर ने टीम को बचाया था (फाइल तस्वीर)

सैंडपेपर कांड के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने की थी गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश, बड़ा खुलासा

लेखन आदर्श कुमार 10:29 am Nov 24, 202610:29 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सैंडपेपर विवाद में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि साल 2018 में हुए इस विवाद के 6 महीने बाद भी टीम में गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के नए नेतृत्व में पहले टेस्ट के दौरान हुई इस घटना को तत्कालीन कोच जस्टिन लैंगर और उस समय टीम के कप्तान रहे विकेटकीपर टिम पेन ने नाकाम कर दिया था। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।