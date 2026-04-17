ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 15 साल बाद बांग्लादेश में खेलेगी वनडे सीरीज, जानिए पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस साल जून के महीने में बांग्लादेश में वनडे और टी-20 सीरीज खेलेगी। सीरीज में 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। साल 2011 के बाद यह पहला मौका होगा जब कंगारू टीम बांग्लादेश की धरती पर कोई वनडे सीरीज खेलेगी। ये मुकाबले ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम और चटगांव के मतीउर रहमान स्टेडियम में आयोजित होंगे। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।

शेड्यूल सीरीज के पूरे शेड्यूल पर एक नजर सीरीज के वनडे मुकाबले 9, 11 और 14 जून को होंगे। ये सभी मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज होगी। ये मैच 17, 19 और 21 जून को चटगांव के मतीउर रहमान स्टेडियम में होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, एक नया प्रसारण अधिकार समझौता किया गया है, ताकि इन मुकाबलों को देखने में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को परेशानी न हों और वे सभी मैच आसानी से देख सकें।

अभ्यास बांग्लादेश दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया लगाएगी प्रशिक्षण शिविर बांग्लादेश दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ब्रिस्बेन में प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय चयनकर्ता जॉर्ज बेली पहले ही कर चुके हैं। बांग्लादेश में होने वाले वनडे मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि टीम 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों में जुटी है, जो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक बांग्लादेश की जमीन पर कोई भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं हारी है।

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