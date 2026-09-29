ऑस्ट्रेलिया टीम को 2 बड़े झटके, चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हुए ये खिलाड़ी

एलिस की चोट ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम के सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे हैं।

दूसरे वनडे में 4 ओवर गेंदबाजी करने के बाद उनके बाईं तरफ की मांसपेशियों में खिंचाव आया और वह अपना स्पेल पूरा नहीं कर सके।

उनकी गैरमौजूदगी का ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 365 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।