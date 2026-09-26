जोश इंग्लिश दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए जोश इंग्लिश

लेखन आदर्श कुमार 02:14 pm Sep 26, 202602:14 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिश उंगली में फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं। पहले वनडे के दौरान विकेटकीपिंग करते समय दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने विकेटकीपिंग जारी रखी और लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी भी की। हालांकि, चोट की गंभीरता के कारण अब वह 27 सितंबर और 30 सितंबर को होने वाले मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।