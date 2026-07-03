महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का रहा है दबदबा, जानिए कितने खिताब जीते

रिकॉर्ड

महिला टी-20 विश्व कप के 7 फाइनल खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 9 महिला टी-20 विश्व कप में से 7 में फाइनल में जगह बनाई है। इनमें 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 और 2023 के टूर्नामेंट शामिल हैं। वह अपने 8वें फाइनल मुकाबले के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा, इंग्लैंड (5) एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 3 से अधिक बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। 2009 और 2024 ही ऐसे टूर्नामेंट हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचे बिना टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।