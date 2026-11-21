पारी के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन ड्वारशुइस ने सामने की ओर दनदनाता शॉट मारा, जिसे गेंदबाज विल जैक्स ने पकड़ने का प्रयास किया।

गेंद जैक्स के हाथों से टकराकर गिर गई। इस दौरान जैक्स की अंगुलियों के बीच की त्वचा फट गई और उन्हें हाथों से तेजी से खून बहने लगा।

इसके बाद फीजियों ने मौके पर पहुंचकर उनकी पट्टी की, लेकिन वह दर्द से करहा रहे थे। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।