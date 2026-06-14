ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे में एक विकेट से मिली जीत, बांग्लादेश ने सीरीज की अपने नाम
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बेहद रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। इसी के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका साबित हुआ जब बांग्लादेश ने कंगारू टीम के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 49.3 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और उनका सिर्फ एक विकेट बचा था। एडम जैम्पा ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और लिटन दास (58*), तौहीद हृदोय (83) और मोसाद्देक हुसैन (56*) ने अच्छी पारियां खेलीं। कंगारू टीम के लिए कूपर कॉनॉली (149) ने शानदार शतकीय पारी खेली। बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम ने 6 विकेट चटकाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।
अर्धशतक
हृदोय ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी
हृदोय 88 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस अर्धशतकीय पारी में 8 चौके लगाए। अपने दूसरे शतक से चूकने वाले हृदोय ने अपने वनडे करियर का 13वां अर्धशतक लगाया। हृदोय ने लिस्ट-A प्रारूप में अपने 5,000 रन पूरे किए। 25 साल के इस खिलाड़ी ने 141 मैचों में लगभग 50 की शानदार औसत से 5,032 रन बनाए हैं। उनके नाम 6 शतक और 41 अर्धशतक दर्ज हैं।
पारियां
ऐसी रही मोसाद्देक और लिटन की पारियां
मोसाद्देक ने अपने वनडे करियर का 5वां अर्धशतक लगाया। वह 51 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन ने 78 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लिटन 48 रन के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और फिर आखिरी ओवरों के दौरान दोबारा से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे।
पहला
कॉनॉली ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया, ये रिकॉर्ड बनाया
कॉनॉली ने मैच में 134 गेंदों का सामना किया और 149 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 111.19 की रही। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक साबित हुआ। 22 साल और 296 दिन की उम्र में कॉनॉली ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा बल्लेबाज बने। रिकी पोंटिंग (1996) और स्टीव स्मिथ (1983), 21-21 साल की उम्र में शतक लगा चुके थे।
गेंदबाजी
ऐसी रही शोरिफुल की गेंदबाजी
शोरिफुल ने 10 ओवर गेंदबाजी की और एक मेडन के साथ 48 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। इस खिलाड़ी ने जोश इंग्लिश (21), मैट रैनशॉ (0), मार्नस लाबुशेन (29), ओलिवर पीक (27), जेवियर बार्टलेट (0) और बेन ड्वार्शुइस (4) को अपना शिकार बनाया। इस सीरीज में ये खिलाड़ी अपना पहला ही मुकाबला खेल रहा था। ये उनके वनडे करियर का पहला 5 विकेट हॉल भी रहा।
हार
हारे हुए मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
वनडे क्रिकेट में हारने वाली बांग्लादेशी टीम के किसी गेंदबाज का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। इस मामले में उन्होंने तस्कीन अहमद का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ 28 रन देकर 5 विकेट लिए थे। सूची में आफताब अहमद (5/31 बनाम न्यूजीलैंड, 2004) और मुस्तफिजुर रहमान (5/59 बनाम भारत, 2019) भी शामिल हैं। इस खिलाड़ी ने 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 26.56 की औसत से 69 विकेट चटकाए हैं।