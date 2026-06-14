ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे में एक विकेट से मिली जीत, बांग्लादेश ने सीरीज की अपने नाम

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और उनका सिर्फ एक विकेट बचा था। एडम जैम्पा ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी और लिटन दास (58*), तौहीद हृदोय (83) और मोसाद्देक हुसैन (56*) ने अच्छी पारियां खेलीं। कंगारू टीम के लिए कूपर कॉनॉली (149) ने शानदार शतकीय पारी खेली। बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम ने 6 विकेट चटकाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।