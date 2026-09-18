ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 84 रन से हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 84 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। पहले मैच में उसे 59 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 356/6 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 272 रन ही बना सकी। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला गलत साबित हुआ।
ट्रेविस हेड (112) और कूपर कॉनॉली (78) की पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया।
ब्रैड इवांस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने 9 ओवर में 86 रन खर्च कर दिए।
जवाब में जिम्बाब्वे के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। एडम जैम्पा, जोश हेजलवुड, कॉनॉली और मैट रैनशॉ को 2-2 विकेट मिले।
शतक
हेड ने जड़ा 8वां वनडे शतक
हेड ने 84 गेंदों का सामना किया और 112 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 133.33 की रही।
उन्होंने केवल 75 गेंदों में ही शतक पूरा किया। ये उनके वनडे करियर का 8वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा।
हेड ने अगस्त 2025 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में शतक लगाया।
उन्होंने कप्तान मिचेल मार्श (53) के साथ मिलकर 114 गेंदों में 130 रन की साझेदारी निभाई।
तेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में हेड अब पहले स्थान पर आ गए हैं।
उन्होंने महज 75 गेंदों पर शतक पूरा किया।
इस सूची में मैट रेनशॉ दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने साल 2026 में हरारे में 86 गेंदों पर शतक लगाया था।
वहीं, एडम गिलक्रिस्ट ने 2004 में होबार्ट में 89 गेंदों पर शतक लगाया था। वह इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
अर्धशतक
मार्श ने जड़ा 21वां अर्धशतक
मार्श पारी में 63 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी स्ट्राइक रेट 84.13 की रही।
यह मार्श के वनडे करियर का 21वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा।
उनके बल्ले से जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में 195 रन निकले हैं। मार्श ने अपने वनडे करियर में 101 मैचों की 97 पारियों में 37.49 की औसत से 3,187 रन बनाए हैं।
पचासा
कॉनॉली के पारी पर एक नजर
कॉनॉली ने 69 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 3 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 113.04 की रही।
यह उनके करियर का तीसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में भी 51 रन की शानदार पारी खेली थी।
कॉनॉली ने अपने वनडे करियर में अब तक 14 मैचों में 45.55 की औसत से 410 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।
विकेट
जैम्पा ने पूरे किए 200 विकेट
जिम्बाब्वे की पारी में अपना पहला विकेट लेते ही जैम्पा ने वनडे में 200 विकेट पूरे कर लिए।
इसके साथ ही वह अब पूर्व दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न के बाद वनडे में यह कारनामा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के केवल दूसरे स्पिनर बने हैं।
जैम्पा ने 123वें मैचों की 123वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की।
अब तक इस खिलाड़ी ने 12 बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/35 का रहा है।