ऑस्ट्रेलिया को मैच में शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@ZimCricketv)

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 84 रन से हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त

लेखन आदर्श कुमार 08:33 pm Sep 18, 202608:33 pm

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 84 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली। पहले मैच में उसे 59 रन से जीत मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 356/6 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 272 रन ही बना सकी। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।