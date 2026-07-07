असिथा फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

असिथा फर्नांडो ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:28 am Jul 07, 202602:28 am

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिया। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। श्रीलंका ने पहली पारी में 549/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज की पारी 499 रन पर समाप्त हुई। ऐसे में आइए फर्नांडो की गेंदबाजी और उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।