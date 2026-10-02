एशियाई खेल: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद जीता स्वर्ण, ओलंपिक में किया क्वालीफाई

मैच के शुरुआत में चीन ने कुछ प्रयास किए, लेकिन गोल नहीं कर सके।

इस बीच 10वें मिनट में लालरेम्सियामी ने मैदानी गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई।

दूसरे क्वार्टर में चीन के लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर को भारतीय रक्षापंक्ति ने नाकाम किया।

लगातार कर रहे आक्रमण के बीच चीन को पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला, जिस पर गोलकीपर सविता पुनिया ने शानदार बचाव किया।

पहले हाफ के बाद स्कोर 1-0 से भारत के पक्ष में रहा।