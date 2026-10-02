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एशियाई खेल: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद जीता स्वर्ण, ओलंपिक में किया क्वालीफाई
रोचक रहा फाइनल मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@TheHockeyIndia)

एशियाई खेल: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद जीता स्वर्ण, ओलंपिक में किया क्वालीफाई

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2026
05:58 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2026 में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। भारत की ओर से लालरेम्सियामी ने इकलौता गोल किया, जो कि परिणाम के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। भारत ने 1982 के बाद एशियाई खेल के इतिहास में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ-साथ भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2028 के लिए भी क्वालीफाई किया है।

पहला हाफ 

ऐसा रहा पहला हाफ 

मैच के शुरुआत में चीन ने कुछ प्रयास किए, लेकिन गोल नहीं कर सके।

इस बीच 10वें मिनट में लालरेम्सियामी ने मैदानी गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई।

दूसरे क्वार्टर में चीन के लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर को भारतीय रक्षापंक्ति ने नाकाम किया।

लगातार कर रहे आक्रमण के बीच चीन को पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला, जिस पर गोलकीपर सविता पुनिया ने शानदार बचाव किया।

पहले हाफ के बाद स्कोर 1-0 से भारत के पक्ष में रहा।

ट्विटर पोस्ट

लालरेम्सियामी ने खेला अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच 

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दूसरा हाफ 

ऐसा रहा दूसरा हाफ 

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिस पर भारत ने गोल नहीं होने दिया।

तीसरे क्वार्टर में चीन ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति की सतर्कता के बीच गोल नहीं कर सके।

चौथे क्वार्टर में भारतीय टीम ने रक्षात्मक रवैया अपनाया। जब लगभग 3 मिनट का समय बाकी था तब चीन ने अपने गोलकीपर की जगह पर खिलाड़ी उतार दिया। इसके बावजूद वह गोल नहीं कर सके और भारत ने मैच जीता।

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भारत 

चीन ने कुल 5 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए 

स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में चीन ने कुल 5 पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक अर्जित किए, लेकिन भारतीय गोलकीपर की चपलता और रक्षापंक्ति ने कोई गोल नहीं होने दिया।

दूसरी तरफ रक्षात्मक शैली में खेल रही भारतीय टीम सिर्फ एक ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर सकी।

मैच में कुल 52 प्रतिशत गेंद चीन के कब्जे में रही, जबकि 48 प्रतिशत भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद को अपने पास रखा।

पदक 

एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता अपना 8वां पदक 

भारत ने 44 साल बाद एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है।

इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेल के इतिहास में अपना कुल 8वां पदक जीता है।

बता दें कि भारतीय टीम ने 1982 में नई दिल्ली में हुए खेलों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया था।

इसके बाद 1998 और 2018 के संस्करण में 2 रजत पदक जीते थे।

वहीं भारतीय टीम 1986, 2006, 2014, और 2022 में कांस्य पदक अपने नाम कर चुकी थी।

जानकारी

भारत ने जीता अपना 16वां स्वर्ण पदक 

भारत ने एशियाई खेल 2026 में अब तक कुल 76 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण शामिल है। पदक तालिका में भारत फिलहाल 5वें स्थान पर मौजूद है। भारत से आगे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और उज्बेकिस्तान हैं।

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