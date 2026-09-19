एशियाई खेल: भारतीय टीम की बढ़ी परेशानी, खिलाड़ियों को नहीं मिल रही सही साइज की किट

भारतीय टीम जापान में अपने अभियान के दौरान 2 अलग-अलग किट का इस्तेमाल करेगी।

टीम 22 सितंबर को जापान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टी-20 मुकाबले में अपनी नियमित टीम किट पहनेगी।

इसके बाद एशियाई खेलों के मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ी आधिकारिक खेलों की जर्सी में नजर आएंगे।

भारतीय टीम के अभियान की शुरुआत 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल से होगी। टीम जापान में पहुंचने के बाद दोनों किट के साथ अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेगी।