एशियाई खेल: हसन नवाज शतक से चूके, भारत के खिलाफ सर्वोच्च पारी खेलने वाले पाकिस्तानी बने

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जब 36 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब नवाज क्रीज पर आए।

नवाज को 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच छोड़ा।

इस जीवनदान का नवाज ने भरपूर फायदा उठाया और अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।

वह 51 गेंदों में 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 96 रन की पारी खेलकर आउट हुए।