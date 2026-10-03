एशियाई खेल: हसन नवाज शतक से चूके, भारत के खिलाफ सर्वोच्च पारी खेलने वाले पाकिस्तानी बने
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 19 रन से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता। जीत के लिए मिले 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 192/6 का स्कोर ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने संघर्ष दिखाते हुए 96 रन की पारी खेली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही नवाज की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जब 36 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब नवाज क्रीज पर आए।
नवाज को 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला। वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच छोड़ा।
इस जीवनदान का नवाज ने भरपूर फायदा उठाया और अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया।
वह 51 गेंदों में 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 96 रन की पारी खेलकर आउट हुए।
रिकॉर्ड्स
भारत के खिलाफ सर्वोच्च पारी वाले पाकिस्तानी बने नवाज
नवाज भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच में सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने मोहम्मद रिजवान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि रिजवान ने दुबई में 2021 में नाबाद 79 रन बनाए थे।
नवाज अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले गैर सलामी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सूची में शुमार हुए।
इस सूची में मोहम्मद हारिस (107* बनाम बांग्लादेश, लाहौर, 2025) और मोहम्मद हफीज (99* बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2020) ही उनसे आगे हैं।
आंकड़े
ऐसा है नवाज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
नवाज ने 2025 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की।
उन्होंने अब तक 27 मैचों की 26 पारियों में 25.21 की औसत और 157.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 580 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 101 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं।
भारत के खिलाफ उन्होंने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें 50.50 की औसत के साथ 101 रन बनाए।
भारत
भारत ने जीता स्वर्ण
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत से वैभव सूर्यवंशी (15) और संजू सैमसन (2) जल्दी आउट हुए।
इस दौरान सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (61) ने एक छोर पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा।
इसके बाद तिलक वर्मा (51*) ने अर्धशकीय पारी खेलकर स्कोर को 211/6 पहुंचाने में मदद की।
जवाब में पाकिस्तान की टीम हसन नवाज (96) और माज सदाकत (23) पारियों के बाद भी 192/6 का स्कोर ही बना पाई।