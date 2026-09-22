फरीबा हाशिमी ने कमाल कर दिया है (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल: अफगान साइकिलिस्ट ने तालिबान से बचने के लिए पुरुष का भेष अपनाया, जीता रजत

लेखन आदर्श कुमार 03:12 pm Sep 22, 202603:12 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान की साइकिलिस्ट फरीबा हाशिमी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पुरुष का भेष अपनाया और एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीत लिया। मंगलवार को मिली इस सफलता के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी उपलब्धि अफगानिस्तान की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करेगी। तालिबान के शासन के बाद देश में महिलाओं की स्वतंत्रता पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद फरीबा ने अपने सपने को आगे बढ़ाया और पदक हासिल किया।