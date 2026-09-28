एशियाई खेल 2026: भाला फेंक में यशवीर सिंह को रजत पदक, रोहित का कांस्य पर कब्जा

चोट के कारण बाहर हुए स्टार एथलीट नीरज की जगह अंतिम समय पर टीम में शामिल किए गए यशवीर ने शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 85.72 मीटर का थ्रो फेंककर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया और रजत पदक सुनिश्चित किया।

यशवीर ने 83.56 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की थी। उनके अंतिम 3 प्रयास क्रमश: 84.31 मीटर, 85.14 मीटर और 85.72 मीटर के रहे। उनके सभी 6 थ्रो 80 मीटर के पार रहे।