एशियाई खेल 2026: भाला फेंक में यशवीर सिंह को रजत पदक, रोहित का कांस्य पर कब्जा
क्या है खबर?
जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के 10वें दिन पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। सोमवार (28 सितंबर) को हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले में चोटिल खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की जगह शामिल किए गए यशवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। इसी तरह रोहित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम किया।इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे के खाते में गया।
इतिहास
यशवीर ने कैसे रचा इतिहास?
चोट के कारण बाहर हुए स्टार एथलीट नीरज की जगह अंतिम समय पर टीम में शामिल किए गए यशवीर ने शानदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 85.72 मीटर का थ्रो फेंककर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया और रजत पदक सुनिश्चित किया।
यशवीर ने 83.56 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की थी। उनके अंतिम 3 प्रयास क्रमश: 84.31 मीटर, 85.14 मीटर और 85.72 मीटर के रहे। उनके सभी 6 थ्रो 80 मीटर के पार रहे।
वापसी
रोहित ने खराब शुरुआत के बाद की जोरदार वापसी
भारत के दूसरे पदक विजेता रोहित की शुरुआत प्रतियोगिता में बहुत अच्छी नहीं रही थी।
उन्होंने अपने पहले प्रयास में केवल 77.25 मीटर की दूरी तय की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जबर्दस्त वापसी की और बाकी के चारों मान्य प्रयासों में 80 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका।
उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 84.35 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज कर कांस्य पदक हासिल किया। हालांकि, उनका छठा और अंतिम थ्रो फाउल होने के कारण अमान्य रहा।
निराशा
चौथे नंबर पर रहे ओलंपिक विजेता अरशद नदीम
श्रीलंका के पथिरागे ने पूरी स्पर्धा में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 88.55 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता।
पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए यह स्पर्धा बेहद खराब रही।
वह पूरे मुकाबले में लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे और 80.29 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे पायदान पर रहे।
नदीम के 6 में से केवल 2 प्रयास ही मान्य हो सके, जबकि 4 थ्रो फाउल रहे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
🇮🇳🇮🇳 TWO FLAGS. TWO MEDALS. ONE PROUD NATION. 🥈🥉— Athletics Federation of India (@afiindia) September 28, 2026
Yashvir Singh and Rohit Yadav lit up Nagoya with a DOUBLE PODIUM in the Men's Javelin at #AsianGames2026 🎯🔥
🥈 YASHVIR SINGH: 85.72 m, a PERSONAL BEST 💥
His last three throws all went further: 84.31 ➡️ 85.14 ➡️ 85.72
He… pic.twitter.com/VktAJ5lexp