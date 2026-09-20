इलावेनिल वलारिवन 2 रजत पदक अपने नाम किए (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: कौन है भारत की इलावेनिल वलारिवन, जिन्होंने निशानेबाजी में जीता रजत पदक?

लेखन आदर्श कुमार 12:51 pm Sep 20, 202612:51 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 252.4 अंक हासिल किए और रजत पदक अपने नाम किया। जापान की ताइची हिनाता ने 253.0 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, दक्षिण कोरिया की बान ह्यो-जिन 230.4 अंक के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। आइए वलारिवन के सफर पर एक नजर डालते हैं।