एशियाई खेल 2026: कौन है भारत की इलावेनिल वलारिवन, जिन्होंने निशानेबाजी में जीता रजत पदक?
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 252.4 अंक हासिल किए और रजत पदक अपने नाम किया। जापान की ताइची हिनाता ने 253.0 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, दक्षिण कोरिया की बान ह्यो-जिन 230.4 अंक के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। आइए वलारिवन के सफर पर एक नजर डालते हैं।
मुकाबला
वलारिवन के नाम आया दूसरा पदक
27 वर्षीय भारतीय निशानेबाज वलारिवन फाइनल के दौरान लगातार स्वर्ण पदक की दौड़ में बनी रहीं, लेकिन जापान की ताइची हिनाता से 0.6 अंक पीछे रह गईं।
इस रजत पदक के साथ उनके नाम एची-नागोया एशियाई खेलों में अब 2 पदक हो गए हैं।
इससे पहले इलावेनिल ने सोनम मस्कर और विदारसा विनोद के साथ मिलकर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
यह भारत का इन खेलों में पहला पदक था।
पहचान
12 साल की उम्र में वलारिवन ने शुरू किया था खेल
वलारिवन का अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में सफर लगभग संयोग से शुरू हुआ था।
12 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ एक निशानेबाजी रेंज पर गई थीं। वहां उन्हें निशाना लगाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
इस दौरान एक युवा निशानेबाज ने उन्हें अपनी अतिरिक्त राइफल भी दी। शुरुआत में महज प्रयोग के तौर पर की गई यह कोशिश धीरे-धीरे उनके लिए गंभीर खेल करियर में बदल गई।
इसके बाद उन्होंने निशानेबाजी में अपनी पहचान बनाई।
ओलंपिक
वलारिवन ओलंपिक में भी ले चुकीं हैं हिस्सा
वलारिवन भारत की ओर से टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी हैं।
टोक्यो ओलंपिक के आसपास वह 10 मीटर एयर राइफल में विश्व नंबर-1 रह चुकीं हैं। हालांकि, वलारिवन 2022 एशियाई खेलों में भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थीं।
इस झटके के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार वापसी की और शानदार प्रदर्शन के दम पर पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई।
पेरिस
पेरिस ओलंपिक में 10वें स्थान पर थीं वलारिवन
पेरिस 2024 ओलंपिक में वलारिवन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 10वें स्थान पर रही थीं।
अब 2026 एशियाई खेलों में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2 बार पोडियम पर जगह बनाई है।
वह विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। इसके अलावा, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भी वलारिवन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
उनके प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने 2022 में उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था।